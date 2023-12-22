لكل فيلم حدوتة| شاهد أول صور تكشف محتوى التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds"

حصل موقع صدى البلد على صوراً تكشف المحتوى الموجود على التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" الذي أطلقته منذ قليل قنوات مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم .

وحرصت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، على حضور فعاليات حفل إطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds"، اليوم الجمعة، والذي تطلقه وزارة التربية والتعليم، بصفتها المشرفة على تنفيذ التطبيق.

وخلال كلمتها ، أكدت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، أن التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" موجود عليه مجموعة أفلام لطلاب المدارس من إخراجها، مشيرةً إلى أن لكل فيلم حدوتة تحكي ما يحدث داخل المدارس سواء فيما يخص الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضافت المخرجة المصرية ساندرا نشأت أن الطلاب الممثلين في الأفلام الموجودة على التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، جميعهم من المدارس المصرية ، مؤكدة ان مدارسنا بها طلاب لديهم مواهب عظيمة.

قنوات مدرستنا تطلق تطبيق 5seconds

أطلقت قنوات مدرستنا التعليمية، التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، والذي يقدم أول دراما تفاعلية في الشرق الأوسط برعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، فهو تطبيق ملئ بالألعاب والحكايات التي أخرجتها "ساندرا نشأت" وأشرفت عليها وزارة التربية والتعليم ، لمساعدة الطلاب على أن اللعب والتعلُم .

يأتي إطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي “5seconds" ، كأحد الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا التعليمية ؛ لدمج الترفيه بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية؛ لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا، المخرجة ساندرا نشأت.

وأعلنت قنوات مدرستنا التعليمية ، أن تطبيق “5seconds" عبارة عن قصص لها أكثر منم نهاية، ليقوم الطالب باختيار القصة التي يريد أن يعيشها ويختار النهاية التي يحبها لها .

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"

تطبيق “5seconds"