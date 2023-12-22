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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمنشور عاصف | هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل

هاني شاكر - مصطفى
هاني شاكر - مصطفى كامل

أصدر الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي بيانًا صحفيًا يوضح خلاله حقيقة الخلافات التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعد اتهام أحمد رمضان سكرتير النقابة الأسبق بتصفية مصطفى كامل الحسابات معه بسبب هاني شاكر.

ونص بيان هاني شاكر الصحفي، الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، على الآتي: الفنان هاني شاكر يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين ومجلس ادارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل.

 

هاني شاكر 

ويعد الفنان هاني شاكر من أسرة فنية حيث أن خالته هي الفنانة الراحلة آمال زايد، وبذلك فإن ابنتها معالي، تُعتبر ابنة خالته، كما كان لـ آمال شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كلاً من هاني شاكر، ومعالي زايد.

 

لعب  هاني شاكر بطولة 4 أفلام، هي:


"هذا أحبه وهذا أريده" في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و"عايشين للحب " بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، و"عندما يغنى الحب " أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى. والفيلم الرابع هو سيد درويش

وله على خشبة المسرح تجربتان، هما: "سندريلا والمداح" بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي. ومسرحية "مصر بلدنا

هاني شاكر الفنان هاني شاكر مصطفى كامل أحمد رمضان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

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