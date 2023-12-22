بعد انتشاره خارجيًا.. الصحة تعلن خبرًا غير متوقع عن متحور كورونا الجديد بمصر

اكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر خالية من متحور فيروس أوميكرون الجديد JN. 1، مضيفا انه لم يثبت لدينا اكتشاف المتحور في مصر إلى اللحظة.



واضاف مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن مصر لم تشهد تسجيل أي حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1، موضحا أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات أو الأشخاص التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا قبل عام 2023.



وتابع ان ذلك جاء بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بالمتحور، خاصة بعد انتشاره في 12 دولة من بينها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

