قدوة ومستمر فى النجاح.. محمود العسيلي: عمرو دياب رقم واحد عندي

أكد الفنان محمود العسيلي، اختفاء الكثير من المطربين بعد نجاحهم بسبب عدم التطوير، قائلا: "المغني اللي بتروح عليه بيكون مشتغلش على نفسهم كويس".

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مطربين قدوة وما زالوا مستمرين في الغناء وتقديم النجاحات ومتواجدين بقوة، مضيفًا: "رقم واحد عندي عمرو دياب".

وتابع: هناك الكثير من الفنانين مستمرون مثل أصالة وأنغام ومحمد عبده ومحمد منير، وهناك أمثلة عديدة مازالت مستمرة ومتجددة مع العصر الحالي، مشددًا على أن الاستمرارية في الغناء تحتاج العمل على النفس بشكل أكبر والتجدد في الشكل والأسلوب.