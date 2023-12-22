دول أصدقائي المقربين.. نبيلة عبيد تنفي شائعة زواجها

نفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ما تردد حول زواجها من مسئول سعودي بارز، وقالت إن العلاقة التي تجمعهما علاقة صداقة قوية فقط، وحضرت معهم حفل عيد ميلاد.

واضافت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لو تزوجت سوف تعلن عن الخبر، وشددت: «كنت في حفلة عيد ميلاد مع أصدقائي المقربين ولا أعلم من نشر تلك الشائعة وروج لها».

وتابعت نبيلة عبيد، أنها لا تنوي الزواج لأنها أدت رسالتها، مشيرة إلى أنها لا تقبل أعمالا لا تتناسب مع مسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال.

نبيلة عبيد

وأحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه،: “عدت سنة ولسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سيبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

وفي سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

حياة نبيلة عبيد الفنية

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية وافقت أسرتها على عملها بالفن.