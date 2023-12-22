عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دول أصدقائي المقربين.. نبيلة عبيد تنفي شائعة زواجها

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، ما تردد حول زواجها من مسئول سعودي بارز، وقالت إن العلاقة التي تجمعهما علاقة صداقة قوية فقط، وحضرت معهم حفل عيد ميلاد. 

واضافت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لو تزوجت سوف تعلن عن الخبر، وشددت: «كنت في حفلة عيد ميلاد مع أصدقائي المقربين ولا أعلم من نشر تلك الشائعة وروج لها». 

وتابعت نبيلة عبيد، أنها لا تنوي الزواج لأنها أدت رسالتها، مشيرة إلى أنها لا تقبل أعمالا لا تتناسب مع مسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال. 

 

نبيلة عبيد 

وأحيت الفنانة نبيلة عبيد، الذكرى الأولى لرحيل مفيد فوزي؛ من خلال صورة لمجسم للإعلامي، وعلقت عليه،: “عدت سنة ولسه أنت في البال، صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، سيبت فراغ كبير في حياتنا، وفي ذكراك، نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك”.

وفي سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

 

حياة نبيلة عبيد الفنية 

ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية وافقت أسرتها على عملها بالفن.

نبيلة عبيد أخبار نبيلة عبيد اعمال نبيلة عبيد النجمة نبيلة عبيد أفلام نبيلة عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

موضوعات متعلقة

بعد زفاف نجله بأيام.. عقد قران ابنة محمد ثروت في الإمارات

العرض 3 يناير.. طرح بوسترات فيلم ليه تعيشها لوحدك

سخرت من أغنية العندليب | غضب جماهيري على يوتيوب بسبب مطربة شابة

قبل ما أمشي.. طرح أحدث أغاني بهاء سلطان عبر يوتيوب

بعد ختام الجونة.. الفنان العالمي تيريس جيبسون يدخن الشيشة مع محمد كريم

في ذكراه.. قصة زواج محمود المليجي من فنانة شهيرة سرًا

أخبار الفن| سر غياب بثينة رشوان.. شمس الكويتية تثير الجدل.. تصريح صادم من هيدي كرم

الشائعات تطارد النجوم في 2023| غادة عبد الرازق تنفي زواجها من ثري قطري.. حقيقة ارتباط رانيا يوسف بـ الفيشاوي.. وأنباء وفاة علا غانم تحدث ضجة

ترشيحاتنا

الأفتاء: عمليات التجميل مباحة ولكن بشروط

صندوق التنمية الحضارية: الوحدات المطروحة تصلح للتمويل العقاري

دول أصدقائي المقربين.. نبيلة عبيد تنفي شائعة زواجها

محمود العسيلي: مقاطعة المنتجات الأجنبية بتضر البلد والمستثمر هيخاف

لأول مرة.. الفصائل العراقية تعلن ضرب هدف إسرائيلي في البحر المتوسط

لحظة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ