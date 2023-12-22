أحمد سعد يستقبل جوني ديب: نورت بيت أخوك يا حبيبي

شارك الفنان أحمد سعد صورة له مع النجم العالمى جونى ديب عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها مازحا: "نورت بيت أخوك يا حبيبى".

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني ويرقص برفقة أبرز النجوم العالميين هالي بيري ، لينا ملائكة ، وأدريان برودي على أغنيته الشهيرة وسع وسع..

أحمد سعد - جوني ديب

أعمال أحمد سعد

وشارك النجم أحمد سعد خلال الأيام الماضية في حفل "روائع السنباطي"، الذي أقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وتألق أحمد سعد على المسرح بأغنية "لعبة الأيام" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات الشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي.ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.