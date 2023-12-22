عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد قرار الرئيس

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، ونُشر في الجريدة الرسمية.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي؛ لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء.

وحدد القانون الجديد حالات رفض التصالح، حيث نص على ان تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول  التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

التصالح البناء مخالفات البناء حالات رفض التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ