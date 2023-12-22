عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المنشآت الفندقية: 90% نسبة إشغال فنادق مرسى علم بأعياد الكريسماس

مرسى علم
مرسى علم

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، إن مطار مرسى علم سيستقبل حوالي 120 طائرة تباعا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا، وموسم الكريسماس بقوة في مرسى علم، وأغلب فنادق مرسى علم لن تقل عن 85 إلى 90% كنسبة إشغال. 

حديث عن إجازات الكريسماس بمرسى علم 

وأضاف "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مساحة مرسى علم مثل سويسرا وهي مدينة ليست صغيرة وهي من أفضل 10 شواطئ في العالم، وبها كمية غير معتادة من المحميات البحرية. 

وتابع، أن منطقة البحر الأحمر بداية من الجونة والغردقة وسهل حشيش ومرسى علم وغيرها وكل تلك المناطق نسبة الإشغال بها تكون مرتفعة في ضوء رغبة السياح في التواجد في هذه المناطق بالتزامن مع أعياد الكريسماس. 

واستكمل، أنه يتم عمل مهرجانات لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أحد الأمور التي اشتهرت بها مرسى علم في الفترة الأخيرة، "ذوي الهمم بقوا يحبوا يتواجدوا في مرسى علم والمشاركة في عمليات الغطس في مرسى علم". 

مرسى علم السياحة الكريسماس برنامج التاسعة قناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

موضوعات متعلقة

ناقد رياضي: الأهلي له بصمة دائما في كأس العالم للأندية

الهلال الأحمر بسيناء: الجانب الإسرائيلي يتعنت في إدخال المساعدات لغزة

قيادي بحركة فتح: مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية

نائب رئيس حزب المؤتمر: السيسي يعمل على تعزيز المناخ السياسي بعدة قرارات

مستشار أبو مازن: أمريكا ترغب في تصفية القضية الفلسطينية.. وإسرائيل مجرد منفذ

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تواصل إعطاء الضوء الأخضر للعدوان باستخدام الفيتو

عرض خيالي.. أحمد سيد زيزو يصدم جماهير الزمالك بقرار عاجل.. تفاصيل

عرض سعودي مغرٍ.. قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ