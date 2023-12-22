عضو المنشآت الفندقية: 90% نسبة إشغال فنادق مرسى علم بأعياد الكريسماس

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة في مرسى علم، إن مطار مرسى علم سيستقبل حوالي 120 طائرة تباعا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا، وموسم الكريسماس بقوة في مرسى علم، وأغلب فنادق مرسى علم لن تقل عن 85 إلى 90% كنسبة إشغال.

حديث عن إجازات الكريسماس بمرسى علم

وأضاف "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مساحة مرسى علم مثل سويسرا وهي مدينة ليست صغيرة وهي من أفضل 10 شواطئ في العالم، وبها كمية غير معتادة من المحميات البحرية.

وتابع، أن منطقة البحر الأحمر بداية من الجونة والغردقة وسهل حشيش ومرسى علم وغيرها وكل تلك المناطق نسبة الإشغال بها تكون مرتفعة في ضوء رغبة السياح في التواجد في هذه المناطق بالتزامن مع أعياد الكريسماس.

واستكمل، أنه يتم عمل مهرجانات لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أحد الأمور التي اشتهرت بها مرسى علم في الفترة الأخيرة، "ذوي الهمم بقوا يحبوا يتواجدوا في مرسى علم والمشاركة في عمليات الغطس في مرسى علم".