الأهلي في المونديال| قمصان: حققنا فوزًا كبيرًا على أوراوا.. ونستحق التتويج بالبرونزية

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي يستحق الفوز عن جدارة بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد المجهود الكبير الذي قدمه الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة.
وقال قمصان إن طموحات الأهلي كانت كبيرة في مونديال الأندية من بداية البطولة، وعقب الفوز على اتحاد جدة لعب الفريق على التأهل إلى النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي ولكن لم يوفق، واعتبر في النهاية أن الفوز بالميدالية البرونزية جاء في توقيت جيد وتكليل لمجهود اللاعبين والجهاز الفني.
وأوضح المدرب العام للأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية تكتب للجيل الحالي وتحسب للجهاز الفني ولتاريخ النادي، ومؤكدًا في نفس الوقت مواصلة الأهلي مستقبلًا للوصول إلى إنجاز جديد في البطولة.
وتطرق قمصان إلى الحديث عن مجريات مباراة تحديد الفائز بالبرونزية، قائلًا إن الأهلي نجح في تسجيل هدفين في شباك أوراوا قبل أن يسجل الفريق الياباني هدفه الأول، وخلال الشوط الثاني واصل الأهلي بعزيمة وإصرار محاولاته ونجح في إضافة هدفين، وتأكد تفوقه خلال المباراة محققًا فوزًا كبيرًا على بطل اليابان بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية بعد الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفائز بالبرونزية التي أقيمت اليوم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.