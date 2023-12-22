عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| قمصان: حققنا فوزًا كبيرًا على أوراوا.. ونستحق التتويج بالبرونزية

سامي قمصان
سامي قمصان

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي يستحق ‏الفوز عن جدارة بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد المجهود الكبير الذي قدمه ‏الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة.‏

وقال قمصان إن طموحات الأهلي كانت كبيرة في مونديال الأندية من بداية البطولة، وعقب ‏الفوز على اتحاد جدة لعب الفريق على التأهل إلى النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي ‏ولكن لم يوفق، واعتبر في النهاية أن الفوز بالميدالية البرونزية جاء في توقيت جيد وتكليل ‏لمجهود اللاعبين والجهاز الفني.‏

وأوضح المدرب العام للأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية تكتب للجيل الحالي وتحسب ‏للجهاز الفني ولتاريخ النادي، ومؤكدًا في نفس الوقت مواصلة الأهلي مستقبلًا للوصول ‏إلى إنجاز جديد في البطولة.‏

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مجريات مباراة تحديد الفائز بالبرونزية، قائلًا إن الأهلي نجح في ‏تسجيل هدفين في شباك أوراوا قبل أن يسجل الفريق الياباني هدفه الأول، وخلال الشوط ‏الثاني واصل الأهلي بعزيمة وإصرار محاولاته ونجح في إضافة هدفين، وتأكد تفوقه خلال ‏المباراة محققًا فوزًا كبيرًا على بطل اليابان بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية بعد الفوز على أوراوا ‏الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفائز بالبرونزية التي أقيمت اليوم على ملعب ‏الأمير عبد الله الفيصل بجدة.‏

سامي قمصان النادي الأهلي كأس العالم للاندية الميدالية البرونزية الأهلى برونزية كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

موضوعات متعلقة

خناقة شوارع بالمونديال.. تشابك بين ووكر وميلو عقب مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي|شاهد

لحظة تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية .. شاهد

تعرف على أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية.. فيديو

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

الأهلي في المونديال| الدبيس: جمهورنا عظيم.. والبرونزية إنجاز كبير

الأهلي في المونديال| معلول: البرونزية تتويج لجهود جميع اللاعبين

الخطيب يكلف خالد مرتجي بحضور مراسم التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ