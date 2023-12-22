الأهلي في المونديال| قمصان: حققنا فوزًا كبيرًا على أوراوا.. ونستحق التتويج بالبرونزية

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي يستحق ‏الفوز عن جدارة بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد المجهود الكبير الذي قدمه ‏الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة.‏

وقال قمصان إن طموحات الأهلي كانت كبيرة في مونديال الأندية من بداية البطولة، وعقب ‏الفوز على اتحاد جدة لعب الفريق على التأهل إلى النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي ‏ولكن لم يوفق، واعتبر في النهاية أن الفوز بالميدالية البرونزية جاء في توقيت جيد وتكليل ‏لمجهود اللاعبين والجهاز الفني.‏

وأوضح المدرب العام للأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية تكتب للجيل الحالي وتحسب ‏للجهاز الفني ولتاريخ النادي، ومؤكدًا في نفس الوقت مواصلة الأهلي مستقبلًا للوصول ‏إلى إنجاز جديد في البطولة.‏

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مجريات مباراة تحديد الفائز بالبرونزية، قائلًا إن الأهلي نجح في ‏تسجيل هدفين في شباك أوراوا قبل أن يسجل الفريق الياباني هدفه الأول، وخلال الشوط ‏الثاني واصل الأهلي بعزيمة وإصرار محاولاته ونجح في إضافة هدفين، وتأكد تفوقه خلال ‏المباراة محققًا فوزًا كبيرًا على بطل اليابان بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية بعد الفوز على أوراوا ‏الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفائز بالبرونزية التي أقيمت اليوم على ملعب ‏الأمير عبد الله الفيصل بجدة.‏