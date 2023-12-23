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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طاھر حمدى يزف بشرى لحاجزى شقق سكن مصر بأرض المعارض

الاعلامى طاھر حمدى
الاعلامى طاھر حمدى

زف الاعلامى طاھر حمدى بشرى سارة لحاجزى وحدات سكن مصر بمنطقة ارض المعارض بالقاھرة الجديدة.

وأوضح طاھر حمدى مقدم برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه خلال حلقة الاسبوع الماضى، تم استعراض مشكلة تأخر تسليم الوحدات للحاجزين.

بدء التسليم 

وأكد طاھر حمدى أنه بعد استعراض المشكلة استجابت الاسكان سريعا حيث اطلع رئيس جھاز القاھرة الجديدة على المشكلة واعلن عن بدء تسليم الوحدات.

وأضاف طاھر حمدى، أنھ خلال الربع الاول من 2024 سيتم تسليم الوحدات كاملة بكافة الخدمات

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برنامج عقار مصر شقق سكن مصر صدى البلد عقار مصر قناة صدي البلد

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طاھر حمدى يزف بشرى لحاجزى شقق سكن مصر بأرض المعارض

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