بعد التتويج ببرونزية العالم.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة مثيرة لخالد بيبو

وجه كابتن سيد عبد الحفيد مدير الكرة السابق للنادي الاهلي رسالة إلى خالد بيبو بعد الفوز ببرونزية كاس العالم

وقال سيد عبد الحفيظ من خلال برنامج اللعيب : انا ببارك لكابتن خالد بيبو ومجلس الادارة واللاعبين بعد تحقيقه للبرونزية وان شاء الله يكون في تواصل مستمر من البطولات

وتابع :" ان شالله تكون في استمرارية ومن بطولة ل بطولة وان شاء الله النجاح يكون متواصل والنهاردة برونزية عالم مش حاجه سهله ، واداء الفريق ممتاز ".



الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل