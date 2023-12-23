عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج ببرونزية العالم.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة مثيرة لخالد بيبو

صدى البلد

وجه كابتن سيد عبد الحفيد مدير الكرة السابق للنادي الاهلي رسالة إلى خالد بيبو بعد الفوز ببرونزية كاس العالم

وقال سيد عبد الحفيظ من خلال برنامج اللعيب : انا ببارك لكابتن خالد بيبو ومجلس الادارة واللاعبين بعد تحقيقه للبرونزية وان شاء الله يكون في تواصل مستمر من البطولات

وتابع :" ان شالله تكون في استمرارية ومن بطولة ل بطولة وان شاء الله النجاح يكون متواصل والنهاردة برونزية عالم مش حاجه سهله ، واداء الفريق ممتاز ".


الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

بعد إضاعته ضربة جزاء.. سيد عبد الحفيظ لـ علي معلول: كتر خيره

شرف يعزُ من يمثله.. تعليق حسين الشحات بعد الفوز بالبرونزية

النادي الأهلي يعني البطولات.. إمام عاشور يحتفل بأول برونزية كأس عالم للأندية

بابا الشغلانة.. تعليق مثير من إبراهيم فايق بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم

طارق يحيى: من يعترض في عهد المجلس السابق كان بيقعد بمنزله

زيزو يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي.. وشرط واحد يمنعه

أمل العودة للاهلي.. موقف رمضان صبحي من الإنضمام للزمالك

جمال العدل: الزمالك جدد لـ فتوح.. والتعاقد مع مدرب أجنبي

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 3045 جنيها.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب أمس|فيديو

خالد النبوي: أحرص على أخذ"اللوف" الفنادق.. ومحمود سعد: بفضل الشباشب

بعد التتويج ببرونزية العالم.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة مثيرة لخالد بيبو

طاھر حمدى يزف بشرى لحاجزى شقق سكن مصر بأرض المعارض

هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟.. متحدث الصحة يفجر مفاجأة

كرم جبر: السيسي أنقذ الدولة من السقوط وأحدث مصالحة بين أطياف الشعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ