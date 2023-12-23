هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟.. متحدث الصحة يفجر مفاجأة

رد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال بشأن متحور كورونا، :"هل وصل متحور كورونا الجديد لمصر وهل فيه إصابات؟".



قال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن دور البرد المنتشر حاليًا مثل الفيروس المخلوي، وينتشر في الشتاء ، ويجب أخذ الاحتياطات، وغسيل الايدي باستمرار بالماء والصابون.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ليس هناك خطورة من هذا الدور لان المصاب به لا يحتاج الدخول إلى المستشفى، وبالنسبة لفيروس كورونا يجب التأكيد على أن هذا الفيروس انتهى كوباء عالمي منذ عام، وهذا الأمر بإعلان من منظمة الصحة العالمية منذ عام تقريبا.

