نشرة المرأة والصحة| فوائد تناول نخاع العظام والجبن القريش

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الدوار هو حالة مرضية تسبب الشعور بعدم الاستقرار أو الدوخة، وقد يصاحبها أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء، قد يكون الدوار ناتجًا عن أسباب مختلفة، ومن المهم تحديد الفرق بينه وبين أمراض أخرى، هناك عدة أمراض وحالات يمكن أن تتسبب في أعراض مماثلة للدوار بحسب ما نشره موقع هيلثي :

نخاع العظام هو المادة اللينة الموجودة داخل العظام والتي تحتوي على خلايا جذعية وخلايا دموية ودهنية، يعتبر نخاع العظام مكونًا هامًا للجهاز الهيماتوبويتي، وهو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم في الجسم. وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لنخاع العظام، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

قال الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، أن الزنك هو معدن ضروري لصحة الجسم، ويلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية.

يتواجد الزنك في جميع خلايا الجسم ويؤثر على العديد من العمليات الحيوية مثل نمو الخلايا، والجهاز المناعي، ووظائف الأعصاب، والهضم، والإنتاج الهرموني.

الجبن القريش هو نوع من الأجبان الشهيرة في بعض الثقافات والمطابخ، يتم تصنيعها عادةً من حليب البقر أو حليب الماعز أو حليب الغنم، تختلف شكلها وملمسها ونكهتها اعتمادًا على طريقة التصنيع والمكونات المستخدمة.