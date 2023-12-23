فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

الجبن القريش هو نوع من الأجبان الشهيرة في بعض الثقافات والمطابخ، يتم تصنيعها عادةً من حليب البقر أو حليب الماعز أو حليب الغنم، تختلف شكلها وملمسها ونكهتها اعتمادًا على طريقة التصنيع والمكونات المستخدمة.

تتميز الجبنة القريش بقوامها القشدي ونكهتها الغنية، يمكن استخدامها في عدة وصفات مختلفة، سواء كوجبة خفيفة أو جزء من وصفة أخرى، يمكن تناولها مع الخبز أو البسكويت أو إضافتها إلى السلطات والمقبلات.

من المهم ملاحظة أن الجبنة القريش قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وبالتالي ينبغي تناولها بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن، كما يجب أن يتم تخزينها في الثلاجة واحترام تواريخ الصلاحية المحددة على العبوة.

يمكنك استخدام الجبنة القريش في وصفاتك حسب تفضيلك الشخصي وتوافقها مع المكونات الأخرى المستخدمة في الوصفة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

تناول الجبنة القريش يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية. وفيما يلي عشر فوائد لتناول الجبنة القريش، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

مصدر غني بالبروتين: الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو مغذي أساسي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.

غنية بالكالسيوم: الجبنة القريش تعتبر مصدراً غنياً بالكالسيوم، وهو مهم لصحة العظام والأسنان. يساعد على تعزيز قوة العظام والوقاية من مشاكل مثل هشاشة العظام.

مصدر للفيتامينات: الجبنة القريش تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وفيتامين B12 وفيتامين D، هذه الفيتامينات تلعب دوراً في دعم صحة العيون والجهاز المناعي والعمليات الحيوية الأخرى في الجسم.

منخفضة الكربوهيدرات: إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الكربوهيدرات، فيمكن أن تكون الجبنة القريش خيارًا جيدًا لك، حيث أنها تحتوي على كمية منخفضة نسبيًا من الكربوهيدرات.

توفر الطاقة: بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية، يمكن أن تساعد الجبنة القريش في توفير الطاقة للجسم، وهذا يعزز الشعور بالشبع ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المستقرة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: الجبنة القريش تحتوي على البروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم.

غنية بالمعادن: بالإضافة إلى الكالسيوم، تحتوي الجبنة القريش أيضًا على معادن أخرى مهمة مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم،هذه المعادن تلعب دورًا في عدة وظائف حيوية في الجسم.

تحسين صحة القلب: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الجبنة القريش بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، فهي تحتوي على الدهون الصحية وأحماض أوميغا-3التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول السيئ وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

دعم صحة الأسنان: الجبنة القريش تحتوي على الكالسيوم والفسفور، وهما معدنين مهمين لصحة الأسنان، يمكن أن يساعد تناول الجبنة القريش في تقوية مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

تعزيز الشعور بالسعادة: الجبنة القريش تحتوي على مركب يسمى التربتوفان، وهو مادة تعزز إفراز السيروتونين في الدماغ، السيروتونين هو مادة كيميائية تشعرنا بالسعادة والراحة، وبالتالي يمكن أن تساهم الجبنة القريش في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

مع ذلك، يجب أن تؤخذ هذه الفوائد بعين الاعتبار مع الاعتدال في تناول الجبنة القريش، حيث أنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والصوديوم، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية لتحديد كمية مناسبة لتناولها وضمها في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن.