عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

الجبن القريش هو نوع من الأجبان الشهيرة في بعض الثقافات والمطابخ، يتم تصنيعها عادةً من حليب البقر أو حليب الماعز أو حليب الغنم، تختلف شكلها وملمسها ونكهتها اعتمادًا على طريقة التصنيع والمكونات المستخدمة.

تتميز الجبنة القريش بقوامها القشدي ونكهتها الغنية، يمكن استخدامها في عدة وصفات مختلفة، سواء كوجبة خفيفة أو جزء من وصفة أخرى، يمكن تناولها مع الخبز أو البسكويت أو إضافتها إلى السلطات والمقبلات.

من المهم ملاحظة أن الجبنة القريش قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وبالتالي ينبغي تناولها بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن، كما يجب أن يتم تخزينها في الثلاجة واحترام تواريخ الصلاحية المحددة على العبوة.

يمكنك استخدام الجبنة القريش في وصفاتك حسب تفضيلك الشخصي وتوافقها مع المكونات الأخرى المستخدمة في الوصفة.

بـ 3 مكونات فقط من مطبخك.. طريقة عمل الجبنة الموزاريلا

احترس لو أنت منهم| أشخاص ممنوعون من تناول الجبنة القريش

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

تناول الجبنة القريش يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية. وفيما يلي عشر فوائد لتناول الجبنة القريش، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

مصدر غني بالبروتين: الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو مغذي أساسي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة.

غنية بالكالسيوم: الجبنة القريش تعتبر مصدراً غنياً بالكالسيوم، وهو مهم لصحة العظام والأسنان. يساعد على تعزيز قوة العظام والوقاية من مشاكل مثل هشاشة العظام.

مصدر للفيتامينات: الجبنة القريش تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وفيتامين B12 وفيتامين D، هذه الفيتامينات تلعب دوراً في دعم صحة العيون والجهاز المناعي والعمليات الحيوية الأخرى في الجسم.

منخفضة الكربوهيدرات: إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الكربوهيدرات، فيمكن أن تكون الجبنة القريش خيارًا جيدًا لك، حيث أنها تحتوي على كمية منخفضة نسبيًا من الكربوهيدرات.

توفر الطاقة: بفضل احتوائها على البروتين والدهون الصحية، يمكن أن تساعد الجبنة القريش في توفير الطاقة للجسم، وهذا يعزز الشعور بالشبع ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم المستقرة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: الجبنة القريش تحتوي على البروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم.

غنية بالمعادن: بالإضافة إلى الكالسيوم، تحتوي الجبنة القريش أيضًا على معادن أخرى مهمة مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم،هذه المعادن تلعب دورًا في عدة وظائف حيوية في الجسم.

تحسين صحة القلب: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الجبنة القريش بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، فهي تحتوي على الدهون الصحية وأحماض أوميغا-3التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول السيئ وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

دعم صحة الأسنان: الجبنة القريش تحتوي على الكالسيوم والفسفور، وهما معدنين مهمين لصحة الأسنان، يمكن أن يساعد تناول الجبنة القريش في تقوية مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

تعزيز الشعور بالسعادة: الجبنة القريش تحتوي على مركب يسمى التربتوفان، وهو مادة تعزز إفراز السيروتونين في الدماغ، السيروتونين هو مادة كيميائية تشعرنا بالسعادة والراحة، وبالتالي يمكن أن تساهم الجبنة القريش في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

مع ذلك، يجب أن تؤخذ هذه الفوائد بعين الاعتبار مع الاعتدال في تناول الجبنة القريش، حيث أنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والصوديوم، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية لتحديد كمية مناسبة لتناولها وضمها في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن.

الجبن الجبن القريش الجبنة القريش الدهون جبن القريش جبنة القريش حليب حليب البقر غذائي متوازن وصفات مختلف وجبة خفيفة نظام غذائي متوازن نظام غذائى وصفات مختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

هل أذكار المساء هي أذكار النوم؟.. 10 حقائق لا تعرفها فيضيع منك فضلها

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

أستاذ جامعي: النهر الصناعي بطول 114 كيلو يوسع الرقعة الزراعية.. فيديو

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

صرف الإسكندرية: أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة اليوم السبت

خالد النبوي: رفضت دور الإرهابي .. ولهذا السبب توقف مسلسل مصطفي محمود

حجز وحدات مشروع جنة القاهرة الجديدة للصحفيين في هذا البنك فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ