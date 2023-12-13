عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس لو أنت منهم| أشخاص ممنوعون من تناول الجبنة القريش

4 أشخاص ممنوعة من
4 أشخاص ممنوعة من تناول الجبنة القريش

بالرغم من أن تناول الجبنة القريش (الجبنة الشهية) يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية هناك بعض الأشخاص الذين يجب أن يتجنبوا تناول الجبنة القريش أو يتناولونها بحذر نظرًا لظروف صحية معينة، وكشف موقع هيلثي عن هؤلاء الأشخاص وهم:

محافظة دمياط تتعرض لأمطار غزيرة وتوجيهات برفع حالة الطوارئ

صحة فلسطين: الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان عاجزة عن تقديم الرعاية للأطفال

4 أشخاص ممنوعون من تناول الجبنة القريش

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية المتأخرة للألبان أو مكونات الجبنة.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مشاكل في القلب والشرايين، حيث قد يحتوي بعض أنواع الجبنة القريش على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو الإرباك الهضمي، حيث يمكن أن يسبب تناول الجبنة القريش تهيجًا أو ازدياد في الأعراض.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نظامًا غذائيًا خاليًا من الألبان، حيث تحتوي الجبنة القريش على منتجات الألبان.

من المهم أن تتشاور مع الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمين الجبنة القريش في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من أي من الظروف الصحية المذكورة أعلاه.

تناول الجبنة القريش 3 أشخاص ممنوعة من تناول الجبنة القريش الجبنة القريش الجبنة أنواع الجبنة القريش ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ