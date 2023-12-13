احترس لو أنت منهم| أشخاص ممنوعون من تناول الجبنة القريش

بالرغم من أن تناول الجبنة القريش (الجبنة الشهية) يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية هناك بعض الأشخاص الذين يجب أن يتجنبوا تناول الجبنة القريش أو يتناولونها بحذر نظرًا لظروف صحية معينة، وكشف موقع هيلثي عن هؤلاء الأشخاص وهم:

4 أشخاص ممنوعون من تناول الجبنة القريش

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحساسية المتأخرة للألبان أو مكونات الجبنة.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مشاكل في القلب والشرايين، حيث قد يحتوي بعض أنواع الجبنة القريش على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو الإرباك الهضمي، حيث يمكن أن يسبب تناول الجبنة القريش تهيجًا أو ازدياد في الأعراض.

الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نظامًا غذائيًا خاليًا من الألبان، حيث تحتوي الجبنة القريش على منتجات الألبان.

من المهم أن تتشاور مع الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمين الجبنة القريش في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من أي من الظروف الصحية المذكورة أعلاه.