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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 مكونات فقط من مطبخك.. طريقة عمل الجبنة الموزاريلا

طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا 

تعتبر الجبنة الموزاريلا من المنتجات المُصنعة التي تستخدم فى العديد من أنواع الأطباق وأصناف الطعام كالمعجنات، والبيتزا، والسلطات، والمعكرونة بشتى أشكالها، ويتم تصنعها بالحليب البقري الطازج، وتمتاز باللون الأبيض، وأحيانا يتغير اللون للأصفر، وذلك بحسب الغذاء الذي تناوله الحيوان، لذلك نقدم لك طريقة عمل الجبنة الموزاريلا بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ للشيف نجلاء الشرشابي.

 

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طريقة عمل الجبنة الموزاريلا 

طريقة تحضير الجبن الموزاريلا في البيت


مقادير عمل الجبنة الموزاريلا 

-8 ونصف كوب كبير لبن كامل الدسم (2 لتر)
-ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل)
-نصف كوب كبير خل (120مل)


طريقة عمل الجبنة الموزاريلا 

1- نضع اللبن في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون و الخل مع الاستمرار في تقليب الخليط، الجبنة الموزاريلا.
2- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل اللبن ويبدأ في التجبن (ظهور قطع جبن طرية).
3- عند بدء تكتل اللبن نضع حاجز معدني بين الإناء والنار ونستمر في التقليب، الشياطة.
4- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الإناء بالملعقة المعدنية.
5- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
 6- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها ماء.
7- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد.
8- نقوم ببشرها إذا استخدمت لعمل البيتزا أو تشكيلها على هيئة أطابع لعمل أصابع الموزاريلا المقلية. 

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