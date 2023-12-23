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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الدوّار.. كيف تفرق بينه وبين الأمراض الأخرى؟

الدوار كيف تفرق بينه
الدوار كيف تفرق بينه وبين الأمراض الأخري

الدوار هو حالة مرضية تسبب الشعور بعدم الاستقرار أو الدوخة، وقد يصاحبها أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء، قد يكون الدوار ناتجًا عن أسباب مختلفة، ومن المهم تحديد الفرق بينه وبين أمراض أخرى، هناك عدة أمراض وحالات يمكن أن تتسبب في أعراض مماثلة للدوار بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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الدوار كيف تفرق بينه وبين الأمراض الأخرى

اضطرابات الأذن الداخلية: مثل التهاب الأذن الداخلية أو دوالي الأذن الداخلية (Meniere's disease)، وهي حالة تتسم بالدوار المتكرر وفقدان السمع واحتقان الأذن وطنين الأذن.

الصرع: بعض الأشخاص يعانون من نوبات صرع تتسبب في دوار وفقدان الوعي المؤقت.

ضغط الدم المنخفض: انخفاض ضغط الدم بشكل حاد قد يتسبب في الدوار والدوخة.

الأدوية: بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للصداع أو الأدوية المهدئة قد تسبب الدوار كآثار جانبية.

انخفاض نسبة السكر في الدم: نقص السكر في الدم (الهبوط السكري) يمكن أن يسبب الدوار والدوخة.

لتحديد سبب الدوار والفرق بينه وبين الأمراض الأخرى، يجب استشارة الطبيب المختص، الطبيب سيتخذ تاريخًا مفصلاً للأعراض وقد يطلب إجراء فحوصات إضافية مثل فحص الأذن أو تخطيط الدماغ للتحقق من الأسباب المحتملة للدوار وتشخيص الحالة بدقة.

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