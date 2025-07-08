الحزم السعودي يطلب عبدالقادر رسميا من الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الحزم السعودي يرغب في شراء عقد أحمد عبدالقادر من النادي الأهلي، وتم ارسال عرض رسمي للنادي خلال الساعات الماضية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الأهلي لديه موافقة مبدئية على رغبة أحمد عبدالقادر في الرحيل وستجرى محاولات لاعارته مجددًا، ولكن اللاعب يرفض فكرة خروجه معارا مرة آخرى ويتمسك بالرحيل النهائي.

وأضاف: الأهلي سيحاول اعارة عبدالقادر فقط، ولكن اللاعب يرفض حتى الآن، ولو استقر الأهلي على بيعه، سوف يقوم بتأمين فكرة عودته مجددًا لصفوفه حال انتهاء مسيرته في الدوري السعودي.

وأكمل: مسئولي الأهلي لا يرغبون في انتقال عبدالقادر إلى الزمالك او بيراميدز مستقبلا