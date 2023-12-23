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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول نخاع العظام.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

تناول نخاع العظام
تناول نخاع العظام وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

نخاع العظام هو المادة اللينة الموجودة داخل العظام والتي تحتوي على خلايا جذعية وخلايا دموية ودهنية، يعتبر نخاع العظام مكونًا هامًا للجهاز الهيماتوبويتي، وهو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم في الجسم. وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة لنخاع العظام، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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تناول نخاع العظام وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

إنتاج الخلايا الدموية: يتم إنتاج خلايا الدم المختلفة في نخاع العظام، بما في ذلك الكريات الحمراء التي تحمل الأكسجين، والكريات البيضاء التي تحارب العدوى، والصفائح الدموية التي تساعد في تخثر الدم. لذا، يعد نخاع العظام جزءًا أساسيًا لوظيفة الدورة الدموية الصحية.

علاج اضطرابات الدم: يستخدم نخاع العظام في عملية زراعة النخاع العظمي لعلاج بعض الاضطرابات الدموية مثل سرطان الدم وأمراض نقص المناعة وبعض الأمراض الوراثية. يتم استبدال النخاع العظمي المصاب أو غير الصحي بنخاع عظمي سليم لتعويض وظيفته.

غني بالعناصر الغذائية: يحتوي نخاع العظام على تركيبة غنية من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن. وهذه العناصر الغذائية مهمة لصحة الجسم بشكل عام وتساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي والعصبي والهضمي.

تعزيز الشفاء وتجديد الأنسجة: يحتوي نخاع العظام على خلايا جذعية، وهي الخلايا التي لها القدرة على التطور والتحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا في الجسم. وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول نخاع العظام في تعزيز عمليات الشفاء وتجديد الأنسجة بعد الإصابات أو الجراحات.

دعم صحة العظام: نخاع العظام يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، وهما معادن مهمة لصحة العظام. يساهم تناول نخاع العظام في تقوية العظام والوقاية من مشاكل مثل هشاشة العظام.

مع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن استخدام نخاع العظام في العلاج يتطلب إجراءات طبية خاصة وتقنيات معقدة، ولا يتم استخدامه بشكل شائع كمكمل غذائي. قبل أي استخدام محتمل لنخاع العظام أو أي إجراء طبي ذو صلة، يجب استشارة الطبيب المختص للحصول على المشورة اللازمة.

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