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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن وأرقام جلوس امتحان البرنامج المدمج والتعليم المفتوح بـ تجارة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، أماكن وارقام جلوس امتحان برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح نظام ( قديم – ثانوية عامة) دور يناير للعام الجامعى 2023 - 2024 
على الرابط التالى وسيتم رفع باقى المواد تباعاً
https://bit.ly/3Tw5i8L


وأكدت كلية التجارة جامعة عين شمس ، أنه على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم
.


وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفدا رفيع المستوى من جامعة تكساس الأمريكية ، بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خاصة في المجال الطبي.

وخلال اللقاء تحدث ا.د. محمد ضياء عن جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، ومراكز التميز بالجامعة وموقع الجامعة في التصنيفات الدولية والكليات التى تم اعتمادها من هيئة ضمان الجودة والاعتماد داخل مصر وكذلك الكليات التى تم اعتمادها بعض برامجها دوليا ، مثل كلية طب الأسنان والتى تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولى لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الاكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم و الأسنان) من منظمة  "AQAS" الألمانية لضمان الجودة عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان فى مصر والشرق الأوسط تحصل علي اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

كذلك تحدث عن المدينة الطبية لجامعة عين شمس ،والتى تسعى الجامعة من خلالها إلى تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه كلية الطب جامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة في مجال الرعاية الصحية في مصر .

كذلك تطرق اللقاء إلى مشروع الجينوم المصرى والذى أعطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له في مارس 2021، ويشارك فيه عدة جامعات من بينها جامعة عين شمس بالإضافة إلى عددا من المراكز البحثية .

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد فى جامعة حكومية مصرية ، تمتلك تاريخ عريق  كجامعة عين شمس وسمعة أكاديمية مرموقة ، مؤكدين على حرصهم علي مد أواصر التعاون بين الجانبين وإجراء مزيد من الاتصالات للوصول إلي صيغة فعالة للتعاون بما يخدم مصالح الطرفين.

وعقب اللقاء قام الوفد بإجراء زيارة لكلية الطب حيث كان في استقبالهم أ.د. على الأنور عميد الكلية وا.د. هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى قامت باصطحابهم في جولة تفقدية بالكلية شملت مركز المحاكاة ومعمل الكمبيوتر ومدرجى المحلاوي والبنهاوى.

 

كلية التجارة جامعة عين شمس مركز أبحاث طب عين شمس

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