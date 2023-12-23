أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية جنوب البلاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومسئولون عسكريون، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز SU-34، أمس الجمعة، على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحاً في الحرب المستمرة منذ 22 شهراً.

ولم يذكر الجيش الروسي الحادث، وأشار المحللون إلى أنه ربما تم استخدام صواريخ باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكتب ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، على تطبيق تليجرام: "اليوم عند الظهر في القطاع الجنوبي دمرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز SU-34".