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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العربي الناصري: إعلان الرئيس السيسي استكمال الحوار الوطنى دعم حقيقي للأحزاب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى استكمال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن دعوة الرئيس لاستكمال جلسات الحوار الوطني دعم حقيقي للأحزاب وجميع القوى السياسية.

وأكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني بفعالية أكبر يمثل دفعة جديدة للحياة السياسية والحزبية، مشيرا إلي أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة كل ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسية والاقتصادي بجانب المحور الاجتماعي.

وأوضح أبو العلا، أنه يجب البناء علي ما تم في جلسات الحوار والانتخابات الرئاسية التي أذهلت العالم كله بحالة اصطفاف وتأييد شعبي منقطع النظير لقيادته، نظرا لأن الشعب المصري لديه دراية كاملة بكل التحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة مع تصاعد التوتر والعدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة.

الحوار الوطني الرئيس السيسي السيسي مجلس النواب البرلمان

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