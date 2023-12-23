إيران تعلن عقد مؤتمر دولي في طهران حول فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عقد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين اليوم السبت، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة مسئولين من 50 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت إن "مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين" الذي سيعقد اليوم يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: أنه سيشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا مسئولين حكوميين رفيعي المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

واعتبر كنعاني عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وغزة البطل.

وأشار إلى أن الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.