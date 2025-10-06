مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب

يهنئ مجلس نقابة الصحفيين جموع المصريين، وأعضاء النقابة بالذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، الذي ضرب فيه أبطال قواتنا المسلحة أروع المثل في البطولة والفداء؛ دفاعًا عن الوطن، ويؤكد المجلس أن يوم السادس من أكتوبر سيبقى يومًا مجيدًا من أيام مصر والأمة العربية.. وسيبقى النصر الذي حققه جيشنا العظيم عنوانًا للبطولة والانتصار على العدوان، واستعادة الحقوق المسلوبة.

وفي هذا السياق، أقامت نقابة الصحفيين أمس احتفالية لتمجيد بطولات الجيش المصري العظيم تم خلالها تكريم مجموعة من أبطال الحرب، وشهدت الاحتفالية عرض عددٍ من الأفلام التسجيلية النادرة، التي تخلد ذكرى نصر أكتوبر.

ويدعو مجلس النقابة جميع الصحفيين من أبناء أبطال حرب أكتوبر للتقدم لمجلس النقابة بأسماء ذويهم "آباءً وأشقاءً"؛ تمهيدًا لإعداد احتفالية كبرى لتكريم أسر الصحفيين المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر على العدو الصهيوني.