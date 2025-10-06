أهالي شارع سليمان بالقناطر يستغيثون بالمسؤولين لسرعة استكمال أعمال الرصف

أطلق أهالي شارع سليمان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية استغاثة إلى المسؤولين وعلى رأسهم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بسبب عدم استكمال أعمال التبليط والرصف بالشارع منذ فترة، مما تسبب في معاناة يومية للأهالي.

وأكد سكان الشارع أن أعمال الرصف توقفت قبل اكتمالها، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأتربة والحفر وتعطل حركة السير، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من تجمع لمياه الأمطار.

وطالب الأهالي بسرعة التدخل من جانب الأجهزة التنفيذية المعنية لاستكمال أعمال الرصف، ورفع المعاناة عن المواطنين .