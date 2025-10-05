استجابة لصدى البلد.. محافظ القليوبية يخلي ميدان القناطر من الباعة الجائلين

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه مسؤولو المحافظة ومحمد صلاح مدير إدارة الإشغالات، لما نشره موقع صدى البلد بشأن استغاثة أهالي القناطر بسبب الانتشار الكبير للباعة الجائلين في ميدان المحافظة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الفور بإخلاء الميدان من الباعة الجائلين، استجابة لمطالب الأهالي وتأكيدًا على حرص المحافظة على إعادة الانضباط وحل المشكلات الجماهيرية بشكل عاجل.

وكان ميدان القناطر قد شهد خلال الفترة الماضية حالة من الغضب بين المواطنين، نتيجة تحويله إلى سوق عشوائي يومي يفترش فيه الباعة الأرصفة والطرقات، مما تسبب في شلل مروري وتكدس للسيارات، إلى جانب معاناة الأهالي في التنقل ودخول المحال التجارية.

وأكد الأهالي في استغاثتهم أنهم أصبحوا غير قادرين على استخدام الشوارع بشكل طبيعي بسبب الزحام المستمر والفوضى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل ورفع الإشغالات.

كما شدد المواطنون على أهمية توفير أسواق بديلة ومنظمة للباعة، بما يوفر لهم مورد رزق كريم، دون الإضرار بحركة المرور أو تعقيد الحياة اليومية داخل المدينة.