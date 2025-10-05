قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
أخبار البلد

استجابة لصدى البلد.. محافظ القليوبية يخلي ميدان القناطر من الباعة الجائلين

صلاح مهدى

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه مسؤولو المحافظة ومحمد صلاح مدير إدارة الإشغالات، لما نشره موقع صدى البلد بشأن استغاثة أهالي القناطر بسبب الانتشار الكبير للباعة الجائلين في ميدان المحافظة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الفور بإخلاء الميدان من الباعة الجائلين، استجابة لمطالب الأهالي وتأكيدًا على حرص المحافظة على إعادة الانضباط وحل المشكلات الجماهيرية بشكل عاجل.

وكان ميدان القناطر قد شهد خلال الفترة الماضية حالة من الغضب بين المواطنين، نتيجة تحويله إلى سوق عشوائي يومي يفترش فيه الباعة الأرصفة والطرقات، مما تسبب في شلل مروري وتكدس للسيارات، إلى جانب معاناة الأهالي في التنقل ودخول المحال التجارية.

وأكد الأهالي في استغاثتهم أنهم أصبحوا غير قادرين على استخدام الشوارع بشكل طبيعي بسبب الزحام المستمر والفوضى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل ورفع الإشغالات.

كما شدد المواطنون على أهمية توفير أسواق بديلة ومنظمة للباعة، بما يوفر لهم مورد رزق كريم، دون الإضرار بحركة المرور أو تعقيد الحياة اليومية داخل المدينة.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين فاركو ووادي دجلة بالدوري

سيدات المقاولون

مجدي مصطفى يطالب سيدات المقاولون بإغلاق صفحة "رع" استعداداً للقاء البنك الاهلي

حسين الشحات

صدي البلد يكشف موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات

بالصور

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

