استغاثة من أهالي القناطر بسبب انتشار الباعة الجائلين بميدان المدينة

شهد ميدان القناطر بمحافظة القليوبية حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب الانتشار الكبير للباعة الجائلين داخل الميدان الرئيسي للمدينة، ما تسبب في شلل مروري وتكدس للسيارات، فضلًا عن معاناة المواطنين في التنقل ودخول المحال التجارية.

وأكد عدد من الأهالي أن الميدان تحول إلى سوق عشوائي يومي، حيث يفترش الباعة الأرصفة والطرقات وقال الأهالي في استغاثتهم: أصبحنا غير قادرين على استخدام الشوارع بشكل طبيعي، ونعاني من الزحام المستمر والفوضى، ونطالب محافظ القليوبية والأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل ورفع الإشغالات لإعادة الانضباط للميدان.

وطالب المواطنون بضرورة إيجاد أسواق بديلة منظمة لهؤلاء الباعة، بما يحقق لهم مورد رزق كريم دون الإضرار بحركة المرور أو الحياة اليومية داخل المدينة.