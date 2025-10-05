قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
محافظات

ضبط 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالعياط ومنشأة القناطر

أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة في مواصلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول السلع المدعمة أو التلاعب بها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الدعم وصونه من أي تجاوزات.

وقد أسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال الساعات الماضية تحت إشراف العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين الجيزة، والعقيد حسن الصبان والعقيد أحمد أبو بكر وكيلا الإدارة عن ضبط عدد من القضايا بمركزي العياط ومنشأة القناطر، حيث تم ضبط سيارتين نقل محملتين بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة قبل تهريبهما وبيعهما في السوق السوداء وقد بلغت الكمية المضبوطة بالسيارة الأولى نحو 45 جوال دقيق بلدي بإجمالي وزن يقارب 2.25 طن، بينما تم ضبط السيارة الثانية محملة بنحو 46 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن يقارب 2.3 طن، وذلك بمركز ومدينة العياط .

كما تمكنت الحملة من ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بداخله كميات من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو 30 جوالًا بإجمالي وزن 1.5 طن تقريبًا، وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات نحو 6 أطنان من الدقيق البلدي المدعم .

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع التموينية المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين مشددًا على ضرورة استمرار الحملات التموينية بصفة يومية في جميع الأحياء والمراكز والمدن لضمان توافر السلع وضبط الأسواق.

