بورتو يهزم جل فيسنتي بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي

حقق فريق بورتو فوزًا كبيرًا على حساب جل فيسنتي بنتيجة 3–0 في مباراة جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري البرتغالي الممتاز (بريميرا ليجا)، ليعزز الفريق موقعه ويواصل تقديم عروض قوية في البطولة.

وأقيم اللقاء على ملعب إستاديو دو دراغاو مع حضور جماهيري لافت، وشهد سيطرة بورتو على مجريات اللعب منذ البداية حتى نهاية المباراة، ما أسفر عن فوز مريح بثلاثية مقابل دون رد لصالح أصحاب الأرض.

وسجل أهداف بورتو اللاعب ويليام جومييز في الدقيقة 86، بينما تألق الفريق في بناء الهجمات وتنفيذ الفرص، ليحسم الفوز لصالحه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتُعد هذه المباراة جزءًا من سلسلة قوية يقدمها بورتو في الدوري، بعد فوزه أيضًا في مواجهات سابقة على جل فيسنتي، حيث يؤكد الفريق استمراره ضمن المنافسين على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

جل فيسنتي حاول العودة في اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى بورتو، بينما حافظ الفريق المضيف على نظافة شباكه وقدم أداءً دفاعيًا وهجوميًا متوازنًا طوال الـ90 دقيقة، ما جعله يخرج بالثلاث نقاط بجدارة.