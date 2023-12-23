انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بقراءة للشيخ حجاج الهنداوي

انطلقت المسابقة العالمية للقران الكريم الثلاثين والتي اطلق عليها اسم الشيخ الراحل محمود علي البنا بقراءة القرآن الكريم للشيخ حجاح الهنداوي.

جاء ذلك بحضور وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء والشيخ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات الدينية.

وتقام المسابقة العالمية لـ القرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نحو 64 دولة عربية، إفريقية، وإسلامية، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023 م.

وفي تصريحات له، أكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس السيسي للمسابقة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، وأنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .

وتم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماض