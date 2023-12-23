أحدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023.. بالأسعار

استقبل السوق المصري خلال عام 2023 عدد كبير من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحدث جانب كبير من المنافسة، نسبة لتنوع اصداراتها وعلاماتها التجارية، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنيات والتجهيزات ايضا، إلى جانب تنوع التصميم الهيكلي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

1 - جيتور داشينج

تضم جيتور داشينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة جيتور داشينج 2024 من مليون و159 ألف جنيه للفئة الاولى، حتى مليون و239 ألف جنيه للفئة الثانية.

احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

2 – السيارة GAC EMZOOM

تحتوي السيارة على نظام صوتي ترفيهي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج EBD، و HHC الخاص بخوض المرتفعات وبرنامج التحكم في الثبات، ومتابعة ضغط الاطارات، ووسائد هوائية للحماية، اضاءة LED، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، سنتر لوك، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا.

وتستمد السيارة GAC EMZOOM قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT.

اسعار السيارة GAC EMZOOM مويل 2024

الفئة الاولى GAC EMZOOM بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMZOOM بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMZOOM بسعر مليون و110 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GAC EMZOOM بسعر مليون و200 ألف جنيه

احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

3 – سيارة جي أي سي EMKOO

تأتي السيارة جي أي سي EMKOO بنظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة 10.1 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات 7 بوصة، بالاضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا، حساسات ركن، وباقة من تقنيات الحماية والتجهيزات الخاصة مثل رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار، والتحذير من التصادم، ومثبت سرعة، وكاميرا محيطة، ووسائد هوائية.

وتستمد السيارة جي أي سي EMKOO قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات طراز DCT.

اسعار سيارة جي أي سي EMKOO

الفئة الأولى GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMKOO موديل 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه.

احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

4 - جيلي GX3 PRO

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار مانع للسرقة، ومكيف هواء، و فتحة سقف كهربائية.

كما تضم نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.

وتحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على سعة محرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان، وعزم الدوران 140 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جيلي GX3 برو 2024 في مصر نحو 779.900 جنيه.

احدث 5 سيارات SUV صينية قدمت بالسوق المصري في 2023

5 - ساوايست DX8S Coupe

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء طراز DSG.

وتضم باقة من التجهيزات منها انذار مانع للسرقة، فرامل مانعة للانغلاق ABSوبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP، ووسائد هوائية للحماية، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام الركن الذكي، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مثبت سرعة، فرش جلد، نظام ترفيهي صوتي، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4749 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض، وبارتفاع 1720 مم.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 نحو 915 الف جنيه.