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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن جهودها بخدمة القرآن خلال افتتاح المسابقة العالمية

صدى البلد

عرضت وزارة الأوقاف خلال احتفالية انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم فيلما تسجيليا عن جهود مصر متمثلا في وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم. 

وانطلقت صباح اليوم فعاليات المسابقة العالمية لـ القرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نحو 64 دولة عربية، إفريقية، وإسلامية، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023 م.

المسابقة العالمية للقرآن في نسختها الـ 30

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي تصريحات له، أكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس السيسي للمسابقة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، وأنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .

وتقرر رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

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