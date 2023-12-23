الاحتلال يعتقل أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتقال أكثر من 200 عنصر من حركة حماس والجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة خلال أسبوع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، إن قوات جيش الاحتلال اعتقلت بالتعاون مع الشاباك خلال الأسبوع مئات المشتبه فيهم بالتورط في عمليات بالقطاع.

وأضاف أنه تم تحويل أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي لمواصلة التحقيق في إسرائيل، حيث تم اقتيادهم من قبل محققو وحدة 504 والشاباك.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الذين تم اقتيادهم للتحقيق في إسرائيل بلغوا أكثر من 700 عنصر في قطاع غزة.