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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ.. المحكمة الرياضية الدولية تصدم الزمالك والسبب كهربا.. تفاصيل

كهربا
كهربا

وجهت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" صدمة جديدة لنادي الزمالك بشأن غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لاعب المارد الأحمر لصالح "الأبيض" وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم "الأحمر" من جانب واحد عام 2019.
 

الاهلي 

صدمة بغرامة محمود كهربا 
 

ونشرت محكمة "كاس" الدولية ‏جلسات الاستماع لمحكمة التحكيم الرياضية، حتى يوم 21 مارس 2024، ولم يتم إدراج قضية محمود كهربا مع نادي الزمالك بالجلسات حتى الآن، على الرغم مما تردد في الفترة الماضية بأنه سيتم الاستماع لجلسة لاعب النادي الأهلي يوم 25 ديسمبر، إلا أن "كاس" لم تحدد ذلك موجهة بذلك صدمة قوية للقلعة البيضاء في هذه القضية.


محكمة الرياضة الدولية 
 

ويعود قرار المحكمة الرياضية الدولية، في قضية كهربا مع الزمالك، وعدم تحديد موعد جلسة استماع لها حتى الآن، نظرا لاستئناف لاعب النادي الأهلي ضد قرار اللجنة التأديبية لـ"فيفا"، ما يمنحه وقتا آخرا في هذه القضية.


وفي وقت سابق، كانت "كاس" قد قررت إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 6 أشهر مع إلزامه بدفع غرامة لنادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون دولار مع زيادة الفائدة التي تصل إلي 5%، في يونيو 2019 الماضي.
 

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كهربا يسافر للسوبر المصري 
 

من جهة أخرى، يسافر محمود كهربا مع بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات، خلال ساعات، من أجل خوض منافسات السوبر المصري، إذ يبدأ الأحمر مشواره أمام سيراميكا كليو باترا يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد ساعات من خوض الفريق مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023 أمام أوراوا الياباني، والتي حسمها الشياطين الحمر 4-2 وحصد البرونزية الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كهربا 

الأهلي بكأس العالم للأندية


حقق الأهلي الفوز على أوراوا، ليعود بالميدالية البرونزية من مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية.
الأهلي حصل على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا (4-2).
الأهلي ثأر لقارة أفريقيا بفوزه اليوم أمام أوراوا الياباني، الذي كان متفوقًا على منافسيه من القارة السمراء في النسخ الماضية من مونديال الأندية.


ولعب أوراوا مع أبطال أفريقيا مرتين من قبل، الأولى عام 2007، وفاز على النجم الساحلي التونسي بركلات الجزاء، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، وحصد الميدالية البرونزية.
وبعد 10 سنوات، تجدد الموعد بين أوراوا وفريق أفريقي جديد، وهو الوداد المغربي، في نسخة 2017، وآنذاك فاز بطل آسيا (3-2) وحصل على المركز الخامس.

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