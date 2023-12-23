محافظ شمال سيناء يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة البدنية

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين برئاسة اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

ورحب المحافظ علي قيام الاتحاد بتنظيم بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين في الصالة المغطاة بمدينة العريش بشمال سيناء خلال الفترة من 22 وحتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعبًا من 15ناديًا، منها 9 أندية من المحافظات و6 أندية من شمال سيناء، فضلًا عن مشاركة نادي قادرون باختلاف في البطولة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إقامة البطولة على أرض مدينة العريش بهدف نشر اللعبة في محافظة شمال سيناء ومشاركة لاعبين من المحافظة في مختلف البطولات التي يقيمها الاتحاد.



بدوره أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أنه تم اختيار مدينة العريش بشمال سيناء لإقامة البطولة تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بإقامة احداث رياضية مختلفة في سيناء أرض الفيروز والاستمتاع بأجوائها وأرضها الخلابة.