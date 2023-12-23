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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق هائل في منزل من 3 طوابق بمدينة أبشواي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من السيطرة على حريق هائل  شب فى منزل مكون من 3 طوابق  بمدينة أبشواي بمحافظة الفيوم ، بسبب ماس كهربائى ، دون حدوث أو وفيات أو اصابات فى الاشخاص.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم  إخطارا من مامور مركز شرطة أبشواى بالحريق .

تبين أن الحريق شب فى منزل مكون من 3 طوابق  بجوار المدرسة الثانوية بمدينة ابشواى ، وألتهمت النيران معظم  محتويات اثاث  المنزل من الاجهزة الكهربائية .

وانتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق واطفائه قبل امتداد النيران الى المنازل لمجاورة .

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع  أى خسائر  أو أصابات في الأرواح البشرية .

وأثبتت التحقيقات الأولية أن الحريق  شب فى المنزل بسبب ماس كهربائي ، أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل المكن من 3 طوابق .

وتبينّ أنّ الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل.

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصه التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

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