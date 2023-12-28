حصاد 2023|12 ألبوما غنائيا.. وإليسا وتامر حسني يؤجلان بسبب الحرب على غزة

يعتبر عام 2023 من الأعوام الفقيرة غنائيا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث لم يتخط عدد ألبوماته الـ15 ألبوما، وهو عدد ضئيل جدا مقارنةً بالأعوام السابقة والتى كان يتخطى عدد الألبومات فيه الـ25 ألبوما.



ولعبت الحرب على غزة دورا فى تأجيل عدد كبير من الألبومات بداية من شهر أكتوبر الماضى وحتى نهاية العام ومن أهمها ألبوم إليسا وتامر حسني وتامر عاشور، الذين قرروا تأجيل ألبوماتهم تضامنا مع أهالى غزة ولم يطرح سوى 12 ألبوم فقط.

رامي صبري



وكانت البداية مع المطرب رامي صبري الذي طرح مع نهاية عام 2022 و بداية العام الجديد، ألبومه الشهير معايا هتبدع وضم مجموعة من الأغاني المختلفة وهما فاكر نفسك هدية، حبينا ، بتفتكرني ساعات ، انت الاصل، احنا في حتة تانية، لما بيوحشني، يمكن خير، معايا هتبدع.



وتعاون رامي فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ومنهم أحمد على موسى وطارق توكل ومحمد القياتي.

أحلام



وأيضا من الألبومات التى تم طرحها مع بداية العام الجديد وتحديدا يوم 4 يناير طرحت المطربة أحلام ألبومها العراقي رزق الورد عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وضم ألبوم أحلام مجموعة من الأغنيات ذات اللحن المختلف والمأخؤذ عن الفلكلور العراقي ومنها أغنية تعال نعوف، محد يعرف اخبارك، رزق الورد، وياك وياك، حظي، وجه بغداد.

ماجد المهندس

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطرب ماجد المهندس بديت أطيب فى شهر فبراير وضم الألبوم مجموعة من الأغاني المختلفة وهما بديت اطيب، تمنيتك، الشتا يسأل ، ودنا بالطيب، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لايقطعها عاده، يحن القلب.



وتعاون ماجد فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم سعد بن جدلان ونسرين بنت محمد والامير سعود بن عبد الله وقوس.



كارول سماحة

وبعد ماجد المهندس قررت كارول سماحة طرح ألبومها الجديد الألبوم الذهبي فى شهر مارس الماضي.

ويضم الألبوم الذهبي 12 أغنية، من قصائد الشاعر محمود درويش، وتعبر كارول سماحة من خلال الألبوم عن القلق والهواجس الناقصة التي يمر بها الشعب العربي، وحاولت من خلال الألبوم توحيد الهوية العربية، من خلال تقديمها قصائد الشاعر الكبير محمود درويش.

وأغاني الألبوم هي ونحن نحب الحياة، قطار الساعة الواحدة، سأحلم ،طيور النيل الواحدة، سأصير يوما، أيها المارون، اعتذار، فكر بغيرك، بيروت، إلهي، ستنتهي الحرب، لا انام لأحلم.



عمرو مصطفى يطرح مالوش زي



وكانت من مفاجات عام 2023 ألبوم الفنان عمرو مصطفى الذى قرر المغامرة بطرح ألبوم متكامل شهر أبريل الماضي بعنوان مالوش زي.



وضم الألبوم مجموعة من الأغانيات التى نالت استحسان عدد كبير من الجمهور وهي: تيجي تيجي، مالوش زي، احكيلك قدام، غيرك مين، عايشين بالصورة، كان عنده حق.



عاصي الحلاني

وفى شهر مايو طرح المطرب عاصى الحلاني ألبومه الجديد والذى حمل أسم طل الملك، وضم الألبوم مجموعة مختلفة من الأغانيات وهي: ياللي جبينك ضاوي، ملهوف عليك، ماشيه بتدلع، ففتي ففتي، تعرف شنو احبك، طل الملك، عمر الخيانة ، ريحة عطر.

هبة طوجي

وطرحت هبة الطوجي بالتعاون مع الموسيقار اللبناني زياد الرحباني ألبومها الجديد فى شهر مايو الماضي بعنوان بعد سنين.



وضم الألبوم 13 أغنية متنوعة وهما خبرني القصة، بحبك لاخر يوم، راجع من رماده ،بعد سنين، عبالي، الاولى، قصة حب، زمان، ضلك حدي، صار احلى الكون، حبيبي خلص، لو نبقي سوا.



وداعبت هبة طوجي قلوب جمهورها المصري خلال الأغنية الرئيسية للألبوم "بعد سنين" والتي تقدمها باللهجة المصرية من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان نيس، وتوزيع موسيقي لأسامة الرحباني وجورج قسيس، وميكس ألأكسندر ميساكيان، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرجة ليلى كنعان، وهو الكليب الثالث من الألبوم، بعدما أطلقت مؤخرًا كليبين مصوريين لأغنية "لو نبقى سوا" مع لويس فونسي" وأغنية "حبيبي خلص".

نجوى كرم

وفى نفس الشهر أيضا طرحت المطربة نجوى كرم ألبومها الغنائى والذى ضم 7 أغنيات مختلفة.



وحمل الألبوم الخاص بنجوى كرم عنوان كاريزما وضم مجموعة من الأغنيات وهما: نجوى كر ،مغرومة بحالي، واني اشتقتلو، بحبك حب، زعلك صعب، عشر دقايق،شغل موسيقى.



سميرة سعيد

أما سميرة سعيد قررت هذا العام طرح ألبوم بعنوان إنسان آلي يضم ضم 12 أغنية متنوعة وهما انسان الي، زعلنا من بعض، يامي، كرباج ،يلا روح ،ما استريحتش، الوقت الحلو، مون شيري، الساعة اتنين بالليل، متاهه، بحب معاك، قط وفار.

حمزة نمرة

ومن الألبومات التى حققت ناجاحا كبيرا خلال عام 2023 ألبوم رايق لحمزة نمرة والذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وضم الأبوم مجموعة كبيرة من الأغاني وهما: انا الطيب، اكيد راجعين، يا سفينة، ورجعنا لوجع القلب، مش سليم، عالم كدابة، لعله خير، غروب، شيخ العرب، رايق، الاسكندرية، مرايات، رياح الحياة.

مروان موسي

أما الرابر مروان موسى فقرر طرح ألبومه استيراد وتصدير خلال هذا العام وتحديدا شهر أغسطس الماضي.



وضم ألبوم مروان موسى 8 أغنيات مختلفة وهما : فولت عالي ،كلام منطقي، ودي، دخول خروج، حب خناق، روح على طول، باناسونيك، بص ازاي.



ميني ألبوم آمال ماهر

أما المطربة آمال ماهر فقد قررت العودة لجمهورها هذا العام من خلال ميني ألبوم قامت بطرحه شهر سبتمبر وضم 5 أغنيات وهما : صاحبة عمري، انا كويسة، انا الحب، كسبتو الرهان، الحكاية في مشهدين.



وفى بداية شهر أكتوبر طرحت المطربة أصالة الجزء الأولى من ألبومها لحقت نفسي والتى حرصت على الترويج له بشكل مختلف وقامت بحذف كل صورها على السوشيال ميديا للترويج للألبوم.



وضم الألبوم مجموعة مختلفة من الأغنيات وهما لحقت لنفسي، الأخبار الحلوة، رجل مثالي، لما بنتجاهل ،مارس ابريل، فوق، مانجا.

