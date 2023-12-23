خبراء التعليم يشيدون بـ تألق الأنشطة الطلابية بالجامعات خلال 2023.. ويطالبون بالاهتمام بالمسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية

خبراء التعليم:

الأنشطة الطلابية في مسار التألق

بناء الهوية والثقافة.. أبرز فوائد الأنشطة الطلابية

الإنجازات على الساحة الدولية

أهمية الأنشطة الرياضية في مصر

شهد عام 2023 شهد تفجيرًا للطاقة والحيوية في الحياة الجامعية المصرية، حيث شهدنا انطلاقًا ملفتًا لتنفيذ الأنشطة الطلابية، وانطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع الشباب على التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية لم تعد مجرد هواية، بل أصبحت محطًا للتألق والابتكار، حيث يعكس هذا التحول تزاوجًا ملحوظًا بين التطوير الأكاديمي والشخصي، مما يبرز دوراً أكبر للجامعات في تحضير جيل من الشباب المتميز والمؤثر في المجتمع، مؤكدة على أهمية هذا التطور والازدهار في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتي أصبحت لا غنى عنها في تطوير وتشكيل تجربة الطلاب.

الأنشطة الطلابية في مسار التألق

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الأنشطة الطلابية تعد اليوم جزءًا حيويًا ومتكاملًا من الحياة الجامعية في مصر، حيث تمثل هذه الأنشطة تحفيزًا للطلاب ليس فقط على الصعيدين الأكاديمي والشخصي ولكن أيضًا كوسيلة لفتح آفاق جديدة أمامهم، ففي عام 2023، كانت هذه الأنشطة عنصرًا أساسيًا لبناء شخصيات الطلاب وتنويع تجربتهم الجامعية.

وأضافت عبد السلام، أن الخطة الاستراتيجية للأنشطة الطلابية التي وضعتها وزارة التعليم العالي تهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب والقيادات من خلال اكتساب المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل، لمواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الإنسان وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني، مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بدعم الشباب في بناء المستقبل وتهيئة جيل مؤهل بالمعرفة والقدرات لتولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن ازدهار وتطور الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعى لدى طلاب الجامعات المصرية، خلال شهد عام 2023 يرجع لعدد من العوامل، منها:

الاهتمام الحكومي بالنشاط الطلابي:

حيث تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة للنشاط الطلابي، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للأنشطة الطلابية وإنشاء العديد من المراكز والوحدات الطلابية.

دعم إدارة الجامعات للنشاط الطلابي:

حيث تدعم إدارة الجامعات النشاط الطلابي، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة وتوفير الدعم الإداري والفني.

مشاركة الطلاب في إدارة الأنشطة الطلابية:

حيث يتم إشراك الطلاب في إدارة الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال إنشاء مجالس الطلابية ولجان النشاط الطلابي.

مستقبل الأنشطة الطلابية

وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى مواصلة تطوير الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال الآتي:

زيادة التنوع في الأنشطة الطلابية:

حيث تسعى الجامعات إلى زيادة التنوع في الأنشطة الطلابية، وذلك من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب وتنمية قدراتهم المختلفة.

منصات إلكترونية:

تسعى الجامعات المصرية إلى دعم الأنشطة الطلابية وتطويرها بحيث يتم إنشاء منصات إلكترونية يقوم من خلالها الجامعات بمتابعة الأنشطة والخدمات وتطويرها.

تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية:

حيث تسعى الجامعات إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية، وذلك من أجل توفير فرص أكبر للطلاب للمشاركة في الأنشطة المختلفة.

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأنشطة الطلابية:

تسعى الجامعات إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأنشطة الطلابية، وذلك من أجل تسهيل المشاركة للطلاب وتحقيق أهداف هذه الأنشطة.

أبرز فوائد الأنشطة الطلابية

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تنمية المهارات الشخصية للطلاب، مثل مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الوعي المجتمعي:

تساعد الأنشطة الطلابية على تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية وفعاليات نشر الوعى.

تطوير المهارات الأكاديمية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تطوير المهارات الأكاديمية للطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على التطور الرائع الذي شهدته الأنشطة الطلابية في مصر خلال عام 2023، وذلك بفضل الدعم والإشراف الرئاسي المستمر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس التطور التفاني في تعزيز الثقافة والرياضة على جميع الأصعدة.

توجيه الرؤية نحو التميز

أوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن مصر قادت جهودًا مكثفة نحو تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جنت ثمارها بشكل ملحوظ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مختلف المجالات.

التركيز على التطوير المستمر

أشار الخبير التربوي، إلى أن التحسين المستمر والنجاح المستدام لمؤسسات التعليم العالي في مصر ليسوا مجرد إنجازات، بل يظهرون رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في البلاد.

رؤية مستقبلية للتعليم

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذا النجاح ليس فقط تحقيقًا، بل يُمثل رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في مصر، حيث يبرز التركيز الجاد على تعزيز الجودة وتمكين المؤسسات التعليمية للتفوق على المستويات الوطنية والعالمية.

دعم مستمر من القيادة السياسية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية في توجيه الجهود نحو تطوير القطاع التعليمي، حيث يظهر هذا الدعم التزامًا بتحفيز التعليم والرياضة كعنصرين رئيسيين في بناء مستقبل مزدهر للشباب.

الإنجازات على الساحة الدولية

ونوه الخبير التربوي، بالنجاحات الملموسة التي حققتها مصر على الساحة الدولية في مختلف الميادين، مما يبرهن على الارتقاء بمستوى التعليم والثقافة والرياضة في البلاد، ويعزز التفاؤل والتطلع إلى المستقبل، حيث يستشرف التقدم المستمر في تحسين التعليم وتعزيز الرياضة كمحرك للتقدم والنمو في مصر.

العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن خلال عام 2023 نفذ ما يقرب من 31275 نشاطًا طلابيًا مُقسمة إلى 1485 نشاطًا قميًا و3879 نشاطًا حول برامج التوعية، و25911 نشاطًا من الأنشطة الطلابية العامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية في مصر خلال عام 2023، ومن أهم هذه العوامل:

الدعم الحكومي:

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا الأنشطة الطلابية، حيث خصصت الحكومة ميزانيات كبيرة لها، كما تم إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة.

الاهتمام بالعنصر البشري:

تم الاهتمام بالعنصر البشري في الرياضة المصرية، حيث تم إنشاء العديد من الأكاديميات الرياضية لإعداد الكوادر الرياضية المؤهلة.

أهمية الأنشطة الرياضية في مصر

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة الرياضية تلعب دورًا مهمًا في المجتمع المصري، ومن أهم هذه الأدوار:

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الرياضية على تنمية المهارات الشخصية للأفراد، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الصحة العامة:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز الصحة العامة للأفراد، حيث تساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين اللياقة البدنية.

نشر القيم الرياضية:

تساعد الأنشطة الرياضية على نشر القيم الرياضية، مثل روح المنافسة والروح الرياضية.

المستقبل المتوقع للأنشطة الرياضية في مصر

ويتوقع عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تشهد الأنشطة الرياضية في مصر المزيد من التطور في المستقبل، وذلك بفضل الدعم الحكومي والاهتمام بالقطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشري.

وتساهم الأنشطة الرياضية في تحقيق العديد من الأهداف في مصر، مثل:

بناء الإنسان المصري:

تساهم الأنشطة الرياضية في بناء الإنسان المصري، حيث تساعد على تنمية المهارات الشخصية والصحية للأفراد.

تعزيز التنمية الاقتصادية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.

تقوية العلاقات الدولية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تقوية العلاقات الدولية، حيث تساعد على تبادل الثقافات بين الشعوب.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التعليم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، حيث تعزز هذه الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه وثقافته.

دور الأنشطة في بناء الهوية والثقافة

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تساهم بشكل فعّال في بناء هوية الطالب الجامعي وتعزيز ثقافت، حيث تعتبر هذه الأنشطة فرصة لتوجيه انتباه الطلاب نحو التفوق والتميز في مختلف المجالات، بجانب البرامج الإرشادية والوقائية التي تقدمها الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن تلك البرامج تساعد الطلاب في تطوير مهارات القيادة والتنظيم والتواصل، وتوفير الدعم اللازم للموهوبين في مجالات متنوعة.

تأثير الأنشطة الطلابية على التطوير الأكاديمي والشخصي

وأضاف الخبير التربوي، أن الأنشطة الطلابية تحولت من مجرد نشاط اختياري إلى جزء لا يتجزأ من تجربة الطلاب، وتأثيرها الإيجابي لاحقًا يترسخ في نتائج الطلاب على الصعيدين الأكاديمي والشخصي، فهناك تزاوج بين الأنشطة الطلابية والتحصيل العلمي، حيث تعمل هذه الأنشطة على توجيه الطلاب وتعزيز قدراتهم الشخصية.

تنويع التجربة الجامعية

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن التحولات في الأنشطة الطلابية تشير إلى تنويع وإثراء تجربة الطلاب في الجامعات، وهذا التنويع يمنح الطلاب فرصًا لاستكشاف مجالات جديدة، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يعزز تحضيرهم للحياة بعد التخرج.

دور الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصيات

ونوه الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن الأنشطة الطلابية أصبحت منبرًا لتنمية شخصيات الشباب، وهنا يكون لديهم الفرصة لتطوير مهارات القيادة، والتفاعل الاجتماعي، والعمل الجماعي، وهي جوانب أساسية لتكوين شخصيات ناجحة.

تطوير مهارات القيادة والتنظيم

وشدد الخبير التربوي، على أن الأنشطة الطلابية تُقدم فرصة لتطوير مهارات الطلاب في مجالات القيادة والتنظيم والتواصل، وتنظم محاضرات توعوية وأنشطة تفاعلية وبرامج إرشادية لتوجيه الطلاب نحو مستقبل مشرق.

البرامج التوعوية والإرشادية

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الأنشطة الطلابية تشمل برامج توعوية وإرشادية تقدم للطلاب الفرصة لاكتساب المعرفة وتطوير مهاراتهم، حيث يتم تنظيم محاضرات وأنشطة توعوية لنقل المعلومات بشكل فعال، مؤكدًا على أن هذه الأنشطة لا تقتصر على تنمية الفرد فقط، بل تعزز أيضًا الروح الوطنية والانتماء للوطن، وتشجع على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية وتقديم الدعم للشباب.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الاهتمام إلى تحقيق الأهداف التالية:

بناء شخصية الطالب الجامعي:

حيث تساعد الأنشطة الطلابية على بناء شخصية الطالب الجامعي، وذلك من خلال تنمية المهارات الشخصية والأكاديمية للطلاب.

تشكيل وعي الطالب وثقافته:

حيث تساعد الأنشطة الطلابية على تشكيل وعي الطالب وثقافته، وذلك من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

تعزيز انتماء الطلاب:

حيث تساعد الأنشطة الطلابية على تعزيز انتماء الطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة الوطنية المختلفة.

توفير سبل الدعم اللازم للموهوبين والمتفوقين:

حيث توفر الوزارة سبل الدعم اللازم للموهوبين والمُتفوقين في كافة المجالات، وذلك من خلال تنظيم العديد من المسابقات والفعاليات التي تستهدف هؤلاء الطلاب.

أهمية الأنشطة الطلابية

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا مهمًا في تنمية شخصية الطالب الجامعي، ومن أهم هذه الأدوار:

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تنمية المهارات الشخصية للطلاب، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الوعي المجتمعي:

تساعد الأنشطة الطلابية على تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية وفعاليات نشر الوعى.

تطوير المهارات الأكاديمية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تطوير المهارات الأكاديمية للطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية.

دور الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وتوجيه المستقبل

وقال الخبير التربوي، إن الأنشطة الطلابية تساعد على تنمية الشخصية وتوجيه المستقبل للطلاب من خلال الآتي:

تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف المجالات:

حيث تساعد الأنشطة الطلابية على تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف المجالات، مما يساعدهم على اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم.

تنمية المهارات القيادية والتنظيمية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تنمية المهارات القيادية والتنظيمية لدى الطلاب، مما يساعدهم على النجاح في حياتهم المهنية.

اكتساب الخبرات وتبادل الآراء:

تساعد الأنشطة الطلابية على اكتساب الطلاب الخبرات وتبادل الآراء مع الطلاب الآخرين، مما يساعدهم على تطوير شخصياتهم وتوجيه مستقبلهم.