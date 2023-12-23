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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس مع الشغل سنتين لمتهم لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الاتجار في البساتين

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الاتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور إسلام طاحون، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم “أسامة. ع” أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين، أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي، حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيسا بلاستيكيا.

وما إن علم به وبشخصه وعمله ارتبك، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، وأسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.

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