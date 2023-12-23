رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والدعوة لوقف النار الفوري والسماح بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاءت تصريحات المنفي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نبيل أبوردينة، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، "محمد رحال" في طرابلس.

ونقل أبو ردينة، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، إلى "المنفي" معرباً عن تقديره للموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في كل اللقاءات الدولية.

وفي نهاية اللقاء قدم المبعوث الخاص لوحة فنية للمسجد الأقصى عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا في دعم القضية الفلسطينية.