عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والدعوة لوقف النار الفوري والسماح بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاءت تصريحات المنفي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، نبيل أبوردينة، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، "محمد رحال" في طرابلس.

ونقل أبو ردينة، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، إلى "المنفي" معرباً عن تقديره للموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في كل اللقاءات الدولية.

وفي نهاية اللقاء قدم المبعوث الخاص لوحة فنية للمسجد الأقصى عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا في دعم القضية الفلسطينية.

المجلس الرئاسي الليبي الشعب الفلسطيني محمد المنفي دعم القضية الفلسطينية نبيل أبوردينة المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رسميا.. أردوغان يعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة دخول تركيا

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

شاهد لقطة اعتذار لاعبي أوراوا للجماهير بعد الخسارة من الأهلي بمونديال الأندية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

فيديو

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ