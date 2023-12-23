إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

واصطحب وزير الأوقاف الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام الحرم المدني في جولة بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

واستمع إمام الحرم إلى شرح تفصيلي عن محتويات مركز مصر كاملا ودار القرآن الكريم الذي سيجرى فيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 5 ايام متتالية.

وأعرب إمام الحرم عن سعادته بالمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ضمن فريق المحكمين كما ابدى انبهاره بالصرح العظيم مركز مصر للثقافة وبخاصة دار القرآن الكريم، مؤكدا ان هذا الصرح يعكس حرص القيادة المصرية على خدمة القرآن الكريم وأهله، مشيدا بجهود وزير الأوقاف في تنظيم المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تشهد تطورا كبيرا بعد التعديلات التي أجريت عليها.