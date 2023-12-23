‎السوبر المصري| بعثة الأهلي تغادر مطار الملك عبد العزيز متجهة إلى الإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، مطار الملك عبد العزيز الدولي، متجهة إلى دولة الإمارات؛ من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

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‎وأنهى الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بتحقيق الميدالية البرونزية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة 22 ديسمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات، أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل.