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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار: الجميع يتمنى أفقا سياسيا لتسوية الحرب الروسية

اوكرانيا
اوكرانيا

كشف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل وإصابة آلاف الجنود الأوكرانيين خلال أسبوع.

وأضاف أن الجميع يتمنون أن يكون هناك أفق وتسوية سياسية لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا، ولكن في ظل غياب هذا المسار؛ الحرب تشهد خسائر كبيرة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الأرقام التي تذكر الآن غير دقيقة؛ لأن ما يُعلن حاليا، هو لإرضاء شعوب الدولتين سواء من روسيا أو أوكرانيا، موضحًا أن هناك مجرد مناوشات على الأرض على الجبهات بين الدولتين.

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