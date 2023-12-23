عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توماس فريدمان: تحقيق إسرائيل لنصر كامل على حماس أمر بعيد المنال

صدى البلد

استكشف الكاتب  في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان التوازن الدقيق الذي يجب على إسرائيل تحقيقه في الصراع المستمر مع حماس.

 واعترف فريدمان بالإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في تحطيم البنية التحتية لحماس، لكنه يثير المخاوف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة والأزمة الإنسانية الناجمة عن ذلك.

 

وقال فريدمان إن رغبة الإسرائيليين العارمة في رؤية عودة الرهائن تؤدي إلى تعقيد عملية صنع القرار بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وهو يؤكد أن معالجة الأزمة الإنسانية وإدارة آثار الصراع يجب أن تكون ذات أولوية، مشددًا على الحاجة إلى هدف سياسي واضح ونهج تعاوني مع الفلسطينيين والعرب من خارج حماس.

 

واقترح أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أكثر نشاطًا في توجيه إسرائيل نحو انسحاب استراتيجي من غزة، وتشجيع إطلاق سراح الرهائن وتسهيل وقف إطلاق النار تحت إشراف دولي. 

وسلط فريدمان الضوء على التأثير المحتمل على زعيم حماس يحيى السنوار، الذي سيضطر إلى مواجهة تحديات إعادة بناء غزة دون وجود القوات الإسرائيلية.

 

وحث فريدمان إسرائيل على تقييم خياراتها بعناية، مؤكدا على أن التحول من النهج العسكري إلى الحل الدبلوماسي أمر ضروري. ويدعو إدارة بايدن إلى الدخول في مناقشة صريحة مع إسرائيل، وتوجيهها بعيدًا عن السعي لتحقيق "نصر كامل" بعيد المنال، ونحو حل أكثر واقعية واستدامة لصالح جميع الأطراف المعنية.

إسرائيل حماس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

COP28|وزيرة البيئة تشيد بإعلان «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي: تعهدات تمويلية بـ85 مليار دولار

حركة سرايا القدس تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

مخاوف من تحول فيروس كورونا إلى جرثومة في المعدة.. تفاصيل

على بعد 2500 سنة ضوئية.."ناسا" ترصد شجرة عيد الميلاد بالفضاء

دوي صافرات الإنذار في عسقلان وزيكيم

التنمية المحلية: التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر بالقاهرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

«زنوبيا» تعود أصولها للملكة كليوباترا.. غزت مصر وعادت مُقيدة بالأغلال |ما قصتها؟

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ