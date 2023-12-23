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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفجل يحمى من أخطر الأمراض.. اعرف أهم فوائده

الفجل
الفجل

الفجل هو من الخضروات الجذرية الشائعة في العديد من الثقافات حول العالم، وهو غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تدعم الصحة العامة.

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فوائد الفجل 

نوضح فيما يلي، بعض فوائد الفجل، وذلك وفقا لما جاء في موقع هيلثي:

تعزيز المناعة: 

يحتوي الفجل على فيتامين سي وهو عنصر غذائي أساسي لنظام المناعة الصحي ويساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة العدوى.

تحسين الهضم: 

يحتوي الفجل على الألياف، والتي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك كما أنه يحتوي على إنزيمات تساعد على تكسير الطعام.

خفض ضغط الدم: 

قد يساعد الفجل في خفض ضغط الدم المرتفع وهذا بسبب احتوائه على مركبات تسمى مركبات الجلوكوزينات، والتي يمكن أن تساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: 

قد يساعد الفجل في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، وهذا بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

تحسين صحة القلب: قد يساعد الفجل في تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أنه يحتوي على مركبات تسمى مركبات الأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف. 

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