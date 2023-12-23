عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق سيدات يد الزمالك يهزم الشمس في الدوري

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 30/31 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة بالدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

كان الفريق سبق  وفاز على الطيران 23/29 في الجولة السابقة، التي جمعتهما أمس الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويستعد فريق سيدات يد الزمالك لمواجهة الشمس بدور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثالثة عصراً بالصالة المغطاة بمقر النادي.

ويقود يد السيدات بالقلعة البيضاء كل من، أمجد عويس مديراً فنياً ورضا حسين مدرباً عاماً ومحمد السباعي مخططاً للأحمال ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى وآمال شعبان وداليا القط إداريتين للفريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

أسامة حمدان: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة ضد شعب فلسطين بدعم أمريكي

بأسرع خطوات .. استخرج جواز سفر مميكنا في ساعات

بشرى للمواطنين بشأن أسعار السكر.. في هذا التوقيت

متحدث الوزراء: برنامج الطروحات عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصري

تدخل دبلوماسي.. بايدن يقنع نتنياهو بوقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله

رئيس الحي أمسك اللصوص متلبسين| القصة الكاملة لمحاولة سرقة سور ممشى المريوطية السياحي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ