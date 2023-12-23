الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أعاد الحياة لذوي الهمم

قالت الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الهمم في كل المجالات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قدمت جهودًا غير مسبوقة، على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث أكدت أن ذوي الهمم اقتحموا كل المجالات بقوة.

وأشارت إلى أن كم الاستحقاقات التي حصلت، أمر لا بد أن يشكر عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أسهم في إظهار هذه الفئة من المجتمع للنور والمشاركة في كل المجالات.

ونوهت "مبدي"، بأن الاحتفالية الخاصة بـ"قادرون باختلاف"، من المقرر لها الشهر القادم، مشيرة إلى أن مثل هذه الاحتفالات تبرز قدرات ذوي الهمم.

ولفتت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الدولة أقرت عددًا من القوانين التي تخص ذوي الهمم، وتفعيلها والمراقبة الفعالة على تنفيذها.