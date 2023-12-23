كشف دولي عن أنواع السمك المهددة بالانقراض

أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الأسبوع الماضي، "جافا ستينجارس" كأول الأسماك البحرية التي تم إعلان انقراضها نتيجة للنشاط البشري، إلى جانب التقارير عن تصاعد التأثيرات المناخية على أسماك المياه العذبة المقدمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.



إن ربع أنواع أسماك المياه العذبة المعروفة معرضة حاليًّا لخطر الانقراض، حيث يتأثر 20% منها بشكل مباشر بتغير المناخ.



وتقول كاثي هيوز، الرئيس المشارك للمجموعة المتخصصة في أسماك المياه العذبة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: "تشكل أسماك المياه العذبة أكثر من نصف أنواع الأسماك المعروفة في العالم، إن هذه الأنواع المتنوعة جزء لا يتجزأ من النظام البيئي، وحيوية لمرونته. وهذا أمر ضروري لمليارات الأشخاص الذين يعتمدون على النظم البيئية للمياه العذبة

حالات نفوق الأسماك

من ضفاف الأنهار النائية في أستراليا، إلى شواطئ البحيرات الأمريكية وشواطئ تايلاند، تتزايد حالات نفوق الأسماك الجماعية في جميع أنحاء العالم. في حين أن هذا يحدث بشكل طبيعي في أعقاب الأحداث المناخية القاسية، وتسببنا نحن البشر في تلك الظواهر الجوية المتطرفة، وتشمل الأنواع المعرضة للخطر سمك السلمون الأطلسي ذو القيمة العالية.



"لتجنب أزمة الانقراض هذه، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تتبنى قانون استعادة الطبيعة الذي طال انتظاره والذي يتضمن هدفًا لاستعادة 25 ألف كيلومتر من الأنهار المتدفقة بحرية - وهو أمر حيوي لسمك السلمون والأسماك المهاجرة الأخرى".



وأشارت جوليا كونستانس، عالمة الأحياء في مجال الحفظ في جامعة تشارلز داروين، إلى أن "الصيد المكثف وغير المنظم بشكل عام هو على الأرجح التهديد الرئيسي الذي يؤدي إلى استنزاف "جافا ستينجارس"".



وأكدت الدراسة أن الصناعات المستفيدة من هذه الممارسات متهمة بعدم الشفافية بشأنها، إذ إن مثل هذه المواقف التي لا تعد أو تحصى في جميع أنحاء العالم هي بالضبط ما أدى إلى مثل هذه التوقعات المحفوفة بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير جدًّا من أنواع الأسماك والكثير من الحياة على الأرض، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية