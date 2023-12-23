خبير اقتصادي:الضرورة تحتم الاستمرار فى سياسات التشديد النقدي

علق الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي للمرة الثالثة على التوالى.

وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الضرورة تحتم الاستمرار فى سياسات التشديد النقدي، منها تقليل طباعة البنكنوت، ورفع أسعار الفائدة.

كبح جماح التضخم



وأكد الخبير الاقتصادي،الهدف من السياسات النقدية هو كبح جماح التضخم، ليصل بين 5 لـ 9%، موصيا بضرورة أن يصحب السياسات النقدية تطبيق التقشف الحكومي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الماضية إلا انه مازال بعيدا عن المستهدف.

