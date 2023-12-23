المتحدث باسم الاحتلال: دمرنا معظم البنية التحتية لحركة حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، إنهم دمروا معظم البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، مؤكداً أن العملية العسكرية على غزة مستمرة.

وأضاف المتحدث الجيش الإسرائيلي أنه سيتم سنرد بقوة على أي هجمات من حزب الله بالجبهة الشمالية.



وأعلن المتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية لحزب الله، وأنه سيواصل ضرب قدراته.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنهم صادروا 30 ألف قطعة سلاح في غزة.

وأشار المتحدث الجيش الإسرائيلي ، إلى أن الضغط العسكري على حماس يتزامن مع عملية البحث عن الأسرى.

وزعم متحدث الجيش الإسرائيلي، باعتقال العديد من عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وتم نقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.